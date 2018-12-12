شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتحرك في مسار ضيق ويحافظ على ثباته فوق الدعم المحوري 1238.30، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً كما هو دون تغيير، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1262.51.

شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 12-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .