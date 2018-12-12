شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالارتفاع التدريجي ليقترب من حاجز 1.1400، وطالما أن السعر دون 1.1443، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن السعر يحتاج لكسر مستوى 1.1300 لتأكيد الاندفاع نحو 1.1181 الذي يمثل محطتنا الرئيسية التالية.

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