شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب الكشف عن ميزانية الخزانة للشهر الماضي.

في تمام الساعة 05:27 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.39% إلى مستويات 1.1361 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1317 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1379، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1315.

هذا وقد تابعنا عن إيطاليا صدور قراءة معدلات البطالة بنسبة 10.2% مقابل 10.7% في الربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات عند 10.3% وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل تراجع 0.6% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد أوضحت القراءة السنوية تسارع النمو إلى 1.2% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 0.8%.

بخلاف ذلك، فقد نوه رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أن قمة الاتحاد الأوروبي لنهاية العام ستعقد غداً الخميس وأن أعضاء الاتحاد الأوروبي سيقومون بمناقشة سيناريو خروج بريطانيا بدون اتفاق أثناء القمة، مضيفاً أن قادة الاتحاد سيجتمع غداً بعد وجبة العشاء مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وجاء ذلك بالتزامن مع موجه ماي لتصويت على سحب الثقة من حكومتها في بريطانيا.

وفي سياق أخر، أعرب وزير المالية الألماني بيتر ألتماير عن خفض توقعاته لوتيرة نمو أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا إلى ما بين 1.5% و1.6% خلال العام الجري مقارنة بالتوقعات السابقة بتحقيق نمو 1.8%، مع أفادته بأن حكومته تتوقع استمرار النمو الاقتصادي لبلاده للعام العاشر على التوالي في 2019، ونود الإشارة لكون تقرير وزارة الاقتصاد الألمانية قد رجح ارتفاع وتيرة النمو خلال الربع الجاري بدعم من تعافي قطاع السيارات.

وبالنظر إلى تطورات ملف أزمة الموازنة الإيطالية، فقد نفى مكتب رئيس الوزراء الإيطالي التقرير التي تطرقت لكون رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قدم مقترح بخفض نسبة العجز بالموازنة إلى 2.0% إلى الاتحاد الأوروبي لتجنب بلاده فرض أي عقوبات اقتصادية عليها من قبل الاتحاد الذي رفض المقترح السابق عند 2.4%، مع العلم أن كونتي التقى في وقت سابق اليوم مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لتباحث حلحلة الأزمة.

على الصعيد الأخر، تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% متوافقة مع التوقعات، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 2.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.5% في القراءة السنوية السابقة.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 2.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، وتتطلع الأسواق حالياً لصدور قراءة ميزانية الخزانة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 193.5 مليار مقابل 100.5 مليار في تشرين الأول/أكتوبر.