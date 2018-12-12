شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العلاقات التجارية بين مصر وتنزانيا نموا ملحوظا خلال عام 2017، ونستعرضه على النحو التالي: - 29.6 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين. - 28.2 مليون دولار حجم الصادرات المصرية إلى تنزانيا. - 1.4 حجم الواردات المصرية من تنزانيا. - أبرز السلع المتبادلة بين البلدين: السكر- الزيوت النباتية- المنتجات البترولية وزيوت التشحيم - صلصة الطماطم- كربونات الكالسيوم- التمور- البرتقال- الأسمدة- الأدوية- مستحضرات التجميل والكيماويات والمبيدات الحشرية.

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