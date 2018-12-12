تعرف على منظمة الـ"يونيدو" التى أدرجت مصر ضمن برامج شراكة للدول التابعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استقباله "لى يونج" مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. بإدراج منظمة "اليونيدو" مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة، ومؤكداً الحرص على زيادة البرامج والمشروعات التى تقوم بتنفيذها المنظمة فى مصر فى كافة مجالات التنمية، خاصة فى ضوء البنية التحتية التى تم تحديثها فى مصر لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة، وتوفير مصادر الطاقة الضرورية، فضلاً عن الإطار التشريعى الحديث، والمشروعات القومية العملاقة وفى مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس.

اليونيدو هى وكالة متخصصة فى منظمة الأمم المتحدة، ومقرها فى فيينا - النمسا. الهدف الرئيسى للمنظمة هو تعزيز وتسريع التنمية الصناعية فى الدول النامية والبلدان التى تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتعزيز التعاون الصناعى الدولي.

وتوكد اليونيدو أن الصناعة تنافسية المستدامة بيئيا لها دور حاسم فى تسريع وتيرة النمو الاقتصادى والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية للألفية. تعمل المنظمة لذلك من أجل تحسين نوعية حياة الفقراء فى العالم من خلال الاعتماد على مواردها العالمية المشتركة والخبرات فى العديد من المجالات ومنها الحد من الفقر من خلال الأنشطة الإنتاجية ، وبناء القدرات التجارية ، والطاقة والبيئة.

تتماشى هذة الأهداف مع خطط الأمم المتحدة واليونيدو والتى تم التصريح بها من العديد من المصادر قى الخطط طويلة الأجل وخطط منتصف المدة ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يقوم اليونيدو بالتالي:

تشجيع التنمية الصناعية المستدامة فى البلدان ذات الاقتصادات النامية أو المارة بمرحلة انتقالية.

تسخير القوى المشتركة للحكومات والقطاع الخاص لتشجيع الإنتاج الصناعى القادر على المنافسة ,وتعمل على إقامة شراكات صناعية دولية

تشجيع التنمية الصناعية المنصفة اجتماعيا والسليمة بيئيا.

تحليل الاتجاهات ,ونشر المعلومات وتنسيق الأنشطة فى تنميتها الصناعية.

يوفر التعاون التقنى للدول النامية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة من أجل التصنيع فى قطاعاتها ,التعاونية العامة والخاصة.

وهدف اليونيدو النهائى هو إيجاد حياة أفضل للناس بإرساء قاعدة صناعية للرخاء والقوة الاقتصادية على المدى الطويل. يتركز نشاط اليونيدو إلى حد كبير فى البلدان النامية، مع الحكومات ورابطات الأعمال التجارية، والشركات الفردية. المنظمة "الوحدات الخدمية" والصناعية والحكم والإحصاء، ترويج الاستثمار والتكنولوجيا والقدرة التنافسية الصناعية والتجارة والقطاع الخاص للتنمية، والصناعات الزراعية ,الطاقة المتجددة وتغير المناخ ,وبروتوكول مونتريال ,و الإدارة البيئية.

فى عام 2004 ,أنشأت اليونيدو برنامج سفيرة اليونيدو للنوايا الحسنة.

اعتبارا من عام 2009 ،أصبحت 172 دولة أعضاء فى اليونيدو.المنظمة توظف نحو 650 من الموظفين فى المقر وفى مجال التمثيل فى حوالى 80 بلد، وتوجه خدماتها عن طريق 2،800 خبير دولى ووطنى فى (ما يقارب 50 ٪ من الدول النامية) سنويا، والذين يعملون فى مهام المشروع فى جميع أنحاء العالم. فى عام 2007، كان هناك حوالى 850 مشروع لليونيدو قى مجال التعاون التقنى فى نحو 120 بلدا.

يقع المقر الرئيسى لليونيدو فى مركز فيينا الدولى للأمم المتحدة والذى يستضيف أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة واللجنة التحضيرية للمؤتمر الشامل لتجارب معاهدة الحظر.