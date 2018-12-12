شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تستهل تداولات الجلسة على ارتفاعات تفوق 1% مع التفاؤل بتقدم محادثات التجارة بين واشنطون وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثالث جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأخضر مع قيادة أسهم قطاع التكنولوجيا لمسيرات تحقيق المكاسب في وول ستريت اليوم الأربعاء وسط حالة من التفاؤل حيال التطورات التجارية الجارية بين بكين وواشنطون عقب التقرير التي تطرقت لكون الصين بدأت في العمل على خفض التعريفات الجمركية على السيارات الأمريكية.

وأن هناك مقترح بخفض الرسوم على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة إلى 15% من 40% قد يتم تقديمه لمجلس الوزراء الصيني لمراجعته، ويأتي ذلك عقب ساعات من منح محكمة في كندا الكفالة إلى منج وانزو المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصينية شركة هواوي تكنولوجيز والتي تم احتجازها في مطلع هذا الشهر بناءاً على طلب الولايات المتحدة بزعم انتهاكها للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% متوافقة مع التوقعات، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 2.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.5%.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 2.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، ويتطلع المستثمرين حالياً لصدور قراءة ميزانية الخزانة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 193.5 مليار مقابل 100.5 مليار في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي تمام الساعة 03:32 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 1.33% ليربح 34.96 نقطة ويصل إلى المستوى 2,671.74 نقطة، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 1.27% بعد أن حقق 309.94 نقطة ليصل إلى المستوى 24,680.18 نقطة.

من جهة أخرى ارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 1.72% بعد أن ارتفع بمقدار 120.65 نقطة ليصل إلى المستوى 7,152.48 نقطة.