شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب أعلى حاجز 1,250$ مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الأمريكية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب الكشف عن ميزانية الخزانة للشهر الماضي.

في تمام الساعة 03:27 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 0.27% لتتداول حالياً عند 1,250.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,247.20$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.36% إلى مستويات 97.04 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في أربعة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 97.39.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% متوافقة مع التوقعات، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 2.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.5% في القراءة السنوية السابقة.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 2.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، وتتطلع الأسواق حالياً لصدور قراءة ميزانية الخزانة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 193.5 مليار مقابل 100.5 مليار في تشرين الأول/أكتوبر.

هذا وقد ارتفعت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الثلاثاء بواقع 3.24 طن متري إلى إجمالي 763.56 طن متري. ويذكر أن أسعار الذهب حققت الشهر الماضي ثاني مكاسب شهرية لها على التوالي بعد أن أنهت في تشرين الأول/أكتوبر أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 1996.