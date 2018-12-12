شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاديوم بأكثر من الواحد بالمائة للأعلى لها على الإطلاق مع تراجع مؤشر الدولار لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم بما يفوق بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأعلى لها على الإطلاق وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب الكشف عن ميزانية الخزانة للشهر الماضي.

في تمام الساعة 02:59 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاديوم 1.42% لتتداول حالياً عند 1,264.57$ للأونصة، بعد أن حققت الأعلى لها على الإطلاق عند 1,265.50$ للأونصة، بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,246.87$ للأونصة، وذلك وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.32% إلى مستويات 97.08 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في أربعة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 97.39.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% متوافقة مع التوقعات، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 2.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.5% في القراءة السنوية السابقة.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 2.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، وتتطلع الأسواق حالياً لصدور قراءة ميزانية الخزانة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 193.5 مليار مقابل 100.5 مليار في تشرين الأول/أكتوبر.