شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل النظر في في دعوى وزارة النقل ضد "الغاز والتصنيع" إلى 11 مارس 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن تقدم مُحاميها بمذكرة للمحكمة العامة بالرياض، التي تنظر بدعوى التعويض المقامة من وزارة النقل ضد الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأنه تم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2019 لاستكمال المرافعة.

وتتضمن الدعوى المقامة المطالبة بمبلغ تعويض قدره 130.285 مليون ريال، وذلك عن أضرار تدعي الوزارة حدوثها بسبب حادث انفجار الغاز المتسرب من ناقلة الغاز بتاريخ 16- 12 - 1433هـ.

وجدير بالذكر أنه قد سبق وصدر حكم ابتدائي من الدوائر المرورية بالمحكمة العامة بالرياض برد الدعوى العامة المقامة على الشركة عن الحادث المذكور كما سبق الإعلان عنه، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص القضية لاحقًا.

وكانت الشركة قد تسلمت، في مايو 2017، لائحة دعوى أقامها المدعي العام بالنيابة العامة ضد الشركة بخصوص الحادث المروري الذي تسبب في تسرب الغاز من صهريج الغاز، والذي وقع شرق مدينة الرياض 3 نوفمبر 2012.

وجدير بالذكر أن أرباح الشركة تراجعت إلى 106.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 141.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.