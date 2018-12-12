شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل نظر دعوى "المصافي" ضد "أرامكو" إلى 30 يناير المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المصافي العربية السعودية "المصافي" عن إفادتها، اليوم الأربعاء، من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، بتقدم المستشار القانوني للشركة بمذكرة تعقيبيه على المذكرة المقدمة من وكلاء المدعي عليها في الجلسة السابقة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه قد تم تأجيل موعد الجلسة الى يوم الأربعاء الموافق 30 يناير المُقبل.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات في القضية.

وتقدم وكلاء المدعى عليها، في 7 نوفمبر الماضي، بمذكرة تعقيبية على المذكرة المقدمة من المستشار القانوني للشركة في الجلسة السابقة.

وكان المستشار القانوني لساركو قد قدم، في 10 سبتمبر الماضي، مذكرة تعقيبية مكونة من 7 صفحات رداً على المذكرة المقدمة من وكلاء المدعى عليها في الجلسة السابق.

وكانت "المصافي"، قد تقدمت في 15 نوفمبر 2017 ببرقية للمقام السامي تطلب فيها بإلزام شركة أرامكو بتنفيذ الحكم القضائي النهائي المكتسب القطعية وواجب التنفيذ الصادر ضدها من المحكمة الإدارية بالدمام، والمتضمن إلزامها بدفع مبلغ 137.1 مليون ريال سعودي (حسب منطوق الحكم) والصادر لصالح شركة المصافي.

وطالبت "المصافي" شركة أرامكو في نوفمبر 2011 بدفع 1.2 مليار ريال؛ وذلك لحرمان "المصافي" من نسبة المشاركة البالغة (25%) في جميع التوسعات التي أدخلت على شركة مصفاة جدة للبترول وتم إنشاؤها بمعرفة بترومين ثم سمارك، ثم أرامكو بمفردهم دون مشاركة ساركو بالنسبة المقررة لها.

جدير بالذكر أن المصافي حققت ارتفاعاً بنسبة 209% في أرباحها إلى 5.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.