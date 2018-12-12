شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: تلقينا عروضا صينية لتصنيع سيارات كهربائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تلقت عروضا من مستثمرين صينيين لضخ استثمارات فى مصر بمجال صناعة السيارات الكهربائية، كما بدأوا محادثات مع شركة النصر للسيارات بهذا الشأن.

وأضاف المهندس فى تصريحات لـ”الخليج 365”، أن المحادثات لا تزال فى مرحلة مبكرة للغاية، والاستثمار مفتوح فى العديد من المجالات، لافتا إلى أن بعض المستثمرين الصينيين لديهم اهتمام بعدد من القطاعات الهندسية الأخرى مثل الطاقة، ولكن كل العروض قيد الدراسة، حتى نحصل على أفضلها، والاستفادة قدر الإمكان من إدخال هذه التكنولوجيا الجديدة فى مصر.

وأشار المهندس إلى أن الغرفة تمكنت من تحقيق تعميق للتصنيع المحلى فى مجال الصناعات الهندسية بنسبة 72% تقريبا، وكان من المستهدف زيادتها إلى 80% خلال العام الجارى، من خلال ربط الصناعات الصغيرة للمكونات بالمصانع الكبيرة، بدلا من استيرادها من الخارج.