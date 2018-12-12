الان تتابع إنتاج النفط في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت قد يستأنف في 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

تقترب السعودية والكويت من اتفاق بشأن حقل نفطي في المنطقة المقسومة بينهما، في الربع الأول من 2019. وفقا لمسؤولين نفطيين على دراية بالمناقشات.

ورجحت “وول ستريت جورنال”، نقلا عن مصادرها، إمكانية عودة الحقول، والتي من شأنها أن تطلق العنان لقدرات الإنتاج الرئيسية.

يأتي ذلك وسط مساع من الولايات المتحدة للتخلص التدريجي من الإعفاءات التي منحتها إلى بعض المشترين من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.