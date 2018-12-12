شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 12-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 12-12-2018، وجاء أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.967 مليار جنيه.

البورصة تربح 8.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.967 مليار جنيه. البورصة تربح 8.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.967 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 255 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، جنيه عبر تنفيذ 28.2 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 59.43% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 30.15%، والعرب على 10.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.57% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.42%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 68.5 مليون جنيه، 30 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 9.4 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 93.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 12856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.90% عند مستوى 12827 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.65% عند مستوى 673 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 1679 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 103 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 32 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.





جلوبال تليكومأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبيرة على أسهم جلوبال تليكوم القابضة المصدرة لعدد 34.35 مليون سهم بقيمة إجمالية 109.94 مليون جنيه.

وحققت شركة جلوبال تليكوم القابضة، خسائر بلغت 345.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 56.8 مليون دولار فى الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 2.12 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 2.29 مليار دولار فى الفترة المقارنة من العام الماضى.

وعن الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 338.7 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 84.5 مليون دولار فى الفترة المقارنة من 2017.

وفى سياق متصل قرر محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية تقرر تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية لليوم على الورقة المالية العامة لصناعة الورق – راكتا.

مخالفات مصر جنوب إفريقيا للاتصالاتقال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن اللجنة المشكلة بالهيئة لإجراء التفتيش فى المخالفات المنسوبة لمجلس إدارة شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، انتهت إلى ثبوت بعض المخالفات فى حق أعضاء مجلس الإدارة، مما يستلزم الدعوة إلى عقد جمعية عامة من خلال الهيئة، وفقا لنص المادة 60 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للنظر فى تلك المخالفات، مضيفا أنه جارى السير فى إجراءات الدعوة بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية. مخالفات مصر جنوب إفريقيا للاتصالاتقال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن اللجنة المشكلة بالهيئة لإجراء التفتيش فى المخالفات المنسوبة لمجلس إدارة شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، انتهت إلى ثبوت بعض المخالفات فى حق أعضاء مجلس الإدارة، مما يستلزم الدعوة إلى عقد جمعية عامة من خلال الهيئة، وفقا لنص المادة 60 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للنظر فى تلك المخالفات، مضيفا أنه جارى السير فى إجراءات الدعوة بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.

وأظهرت القوائم المالية لشركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات خلال 2017، تراجع أرباحها بنسبة 36%، حيث حققت أرباحاً بلغت 372.3 ألف جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 579.7 ألف جنيه فى العام المقارن من 2017.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضى إلى 6.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات 11.18 مليون فى 2016.