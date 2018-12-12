شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير المالية: قريبا دمج مصلحتى الضرائب والقيمة المضافة فى مصلحة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة توكل مستشار وزير المالية لشؤن الضرائب، إن الوزارة تعد حاليا قانون جديد خاص بالمنشآت الصغيرة ومتناهى الصغر والذى قارب على الانتهاء بجانب قانون جديد يتم إعداده حاليا وهو قانون للإجرءات الضريبة الموحد تمهيدا لدمج مصلحتى الضرائب والقيمة المضافة فى مصلحة واحدة لتوحيد الإجراءات والذى سيعرض على البرلمان خلال الدورة الحالية. وكشف توكل خلال ندوة الغرفة الأمريكية أنه سيتم تعديل قانون الضرائب العقارية لتلافى المشاكل التى واجهت تطبيق الضريبة خلال الفترة الماضية.

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