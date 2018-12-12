شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير المالية: الدولة تنازلت عن 70% من غرامات التأخير فى سداد ضريبة الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اسامة توكل مستشار وزير المالية لشؤن الصرائب إن الوزاره الحالية بدأت عملها بإصدار قاتون القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبة الذى يمثل طرق الجناه للموردين وسيكون نهاية الشهر الحالى اخر ميعاد لتقديم طلبات الموردين.

وأوضح توكل خلال كلمته فى ندوة الغرفة الأمريكة أنه تم إصدار قانون الخصم الضريبى لتخفيف العبء على محدودى الدخل، بالاضافة إلى إصدار قانون بتعديل ترتيب السداد بحيث كانت توجد مادة فى قانون الضرائب متعلقة بضريبة الدخل، وتنص على أولوية سداد غرامة التأخير قبل سداد الضريبة نفسها، خاصة انه كان يوجد غرامات تاخير اكثر من الضريبة

وأكد توكل، أنه هذه المادة تم تعديلها، ليصبح سداد أصل الضريبة أولًا، ثم يتم سداد غرامة التأخير

وكشف مستشار وزير المالية لشؤن الضرائب ان الدولة تنازلت عن غرامات تاخير وصلت الى 70% ، مؤكدا أن الدولة تعمل دائمًا على تخفيف العبء من على الممولين والخزانة.