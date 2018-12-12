شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الافريقى للاستيراد: دور محورى للقطاع الخاص فى تحقيق التكامل الاقتصادى بالقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير بنديكت أوراما إن إشراك القطاع الخاص في المفاوضات المتعلقة باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية يمثل خطوة هامة في عملية التفاوض ويؤكد دوره المحوري في تحقيق التكامل الاقتصادى الأفريقى وتعزيز منظومة التنمية الصناعية والتبادل التجارى البيني بين مختلف دول القارة.

وأضاف أوراما فى كلمته خلال مؤتمر وزراء تجارة أفريقيا والذى انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء بالقاهرة أن معرض التجارة الأفريقى والمقام بالقاهرة حاليا يعد خطوة هامة لدعم منظومة العلاقات التجارية بين دول القارة الأفريقية، لافتا إلى إمكانية قيام البنك بتمويل كافة مشروعات التجارة البينية الأفريقية واستعداد البنك لدعم مسيرة التفاوض ووضع الحلول وتدارك الصعوبات.

وأوضح أن البنك يدشن حاليا عددا من المبادرات الهادفة إلى تفعيل التبادل التجارى الأفريقى وتشمل إنشاء منصة للمدفوعات بالعملات الوطنية وتدشين بوابة للمعلومات والتى ستدخل حيز النفاذ الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن البنك يوفر تطبيقا إلكترونيا يسمح لمختلف الكيانات الأفريقية بطلب التمويل من البنك إلكترونياً.

من جهته..قال ديفيد لوك منسق مركز السياسات التجارية لأفريقيا - في كلمته ممثلا عن الدكتورة فيرا سونجوى المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا - إن التقدم الذى يحرزه الاتحاد الأفريقى في مفاوضات اتفاق التجارة الحرة الأفريقية هذا العام يعكس التزام دول القارة بأجندة التكامل الاقتصادى بينهم، كما يبعث برسالة ثقة للعالم أن أفريقيا قادرة على صناعة مستقبلها وممارسة الدور الريادى الذى يليق بقدراتها.

وأشار لوك إلى أن الدول أعضاء الاتفاق تحتاج إلى الاتفاق على قواعد المنشأ ووضع آليات لتجارة السلع والخدمات وإجراء بعض الإصلاحات فيما يخص التصنيف المزدوج لرسم الأطر الذى ستسير عليها الدول فى إطار الاتفاق.

يشار إلى أن هذا المؤتمر قد انطلق اليوم وسيستمرعلى مدى يومين بمشاركة وزراء تجارة وكبار المسؤولين من 54 دولة أفريقية، بحضور مفوض التجارة بالاتحاد الأفريقى وعدد من رؤساء وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية.