شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع وفد ZTE العالمية التعاون فى تطوير البنية التحتية للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفد شركة zte الذي ضم كلا من دارين تشو رئيس شركة zte بالشرق الأوسط وأفريقيا، و وولي الرئيس التنفيذي لشركة zte مصر، والمهندس تامر فايد نائب الرئيس التنفيذي للشركة في مصر.

وتعمل ZTE فى مجال فى تطوير البنية التحتية للثابت والمحمول وتوفير معدات الاتصالات المختلفة كمنظومات الاتصالات اللاسلكية.

وحضر اللقاء المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، تناول اللقاء متابعة تنفيذ خطط أعمال وأنشطة الشركة واستثماراتها في مصر، بهدف بناء شراكة استراتيجية طويلة المدى بين الشركة والحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغبة منها في زيادة التواجد فى السوق المصرية والمساهمة في عمليات تنمية القطاع.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور عمرو طلعت الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية الدولة في التحول إلى المجتمع الرقمي، والتحول إلى الحكومة الرقمية التي ستساهم في توفير بيئة تشاركية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة؛ مشيراً إلى المشروعات التي تنفذها الوزارة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وإعداد البيئة التشريعية الداعمة لبناء اقتصاد رقمي.

كما أشار الوزير خلال اللقاء إلى تنمية المهارات الرقمية للشباب لإعداد الكوادر المؤهلة لبناء اقتصاد المعرفة، مضيفاً أن الحكومة المصرية تبذل جهودها لدعم الشركات العالمية الراغبة في التواجد والاستثمار في مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به كافة المؤسسات الدولية على رأسها البنك الدولى، موضحاً التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات في مجال تحديث البنية التحتية للاتصالات، وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار.

وأكد الوزير على المميزات التنافسية التي تملكها مصر من أهمها الكوادر البشرية المدربة والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية، والبيئة الداعمة والمحفزة للإبداع والابتكار التي ستوفرها المناطق التكنولوجية الجديدة.

ومن جانبه استعرض الرئيس التنفيذي لشركة ZTE مصر استراتيجية الشركة وأنشطتها في المنطقة والتركيز على السوق المصري باعتباره من أهم الاسواق بالمنطقة، كما استعرض المشروعات التي تنفذها الشركة في مجال تطوير البنية التحتية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات ومشغلي المحمول في السوق المصرى.