شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة عجمان تخطط لإصدار باكورة سنداتها الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول حكومى لرويترز إن إمارة عجمان، أصغر الإمارات السبع بدولة الإمارات العربية المتحدة، تخطط لبيع أولى سنداتها المقومة بالدولار العام القادم. وتنامى اعتماد حكومات فى الخليج على التمويل الأجنبى فى السنوات القليلة الأخيرة مع تباطؤ اقتصاد المنطقة فى أعقاب انخفاض أسعار النفط. وإذا مضت إمارة عجمان قدما فى خططها، فإنها ستكون خامس إمارة تطرح أدوات دين دولية بعد دبى وأبوظبى والشارقة ورأس الخيمة. وقال المسؤول إن عجمان، غير المصنفة، تتطلع إلى الحصول على تصنيف ائتمانى وتهدف إلى طرح باكورة سنداتها الدولية فى النصف الأول من العام القادم.

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