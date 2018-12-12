شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..و1.2 مليار جنيه قيمة التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.967 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 255 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، جنيه عبر تنفيذ 28.2 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 59.43% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 30.15%، والعرب على 10.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.57% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.42%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 68.5 مليون جنيه، 30 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 9.4 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 93.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 12856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.90% عند مستوى 12827 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.65% عند مستوى 673 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 1679 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 103 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 32 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.