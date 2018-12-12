ضرورة فتح باب تحقيق بنادي الزهور..أين ذهبت الأرباح



كتبت: شرين طه



قال أحمد كمال عضو مجلس إدارة نادي الزهور في تصريح خاص لـ" الموجز"، إن أعضاء مجلس إدارة نادي الزهور قاموا بوضع عراقيل لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد حضور الأعضاء بالجمعية العمومية.

وأضاف، أنه تم إغلاق باب صالة الاجتماع دون السماح لعدد كبير بالدخول؛ ليتم تمرير الميزانية والحساب الختامي بما فيهم من عجز، وتمرير اللوائح الداخلية دون عرضها ومناقشتها مع أعضاء الجمعية العمومية، - على حد ذكره-.

وفى سياق متصل أطلقت مبادرة "رد الكرامة إحنا نقدر " التابعة لنادي الزهور، من قبل أعضاء النادي للمطالبة بجمعية غير عادية؛ وذلك بعد تجاهل المجلس لمطالبهم وعدم المواجهة خلال الجمعية العمومية العادية، كما طالبوا بإعادة الجمعية العادية لبطلان اجرائها.

وأشار احد الأعضاء إلى أن اللوائح الداخلية التي تم تمريرها تتمثل في لائحة العضوية والتي تحتوي علي ضوابط العضوية من ضم وفصل الأبناء والمرافقين ورسوم ضمهم وفصل عضويتهم لعضوية مستقلة عند بلوغهم السن القانوني، والتي زادت في اللائحة الجديدة، وأيضًا اللائحة المالية الداخلية ولائحة النشاط الرياضي.

هذا وقد بدء أعضاء نادي الزهور الرياضي التوافد على مقر النادي بمدينة نصر للتوقيع بكشوف تسجيل الحضور بالجمعية العمومية العادية، وغلق باب التسجيل في تمام السابعة مساء، وبدأ اجتماع الجمعية العمومية فور إغلاق باب التسجيل.

وقالت ماجدة النحاس على الحساب الشخصي لها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،" نادي الزهور يعاني من الانحدار السريع في المستوي لدرجة العودة لسنة 2005 حيث كان الربح 6 مليون جنيهًا .. وسنة 2017 ارتفع ليسجل 17 مليون جنيهًا.. ثم تحاولت إلى خسائر6 مليون ونصف بدون تنفيذ أي مشروعات .

كما نددت النحاس، بضياع فرع النادي بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة؛ و شددت على ضرورة فتح باب التحقيق في هذا الفشل بإهدار المال العام في تعيينات للمحاسبة تكلف 5 مليون جنيه في الشهر لا تقابلها إيرادات.

وتساءلت "أين الجهات المسئولة في الدولة عن المحاسبة على إهدار المال العام؟".