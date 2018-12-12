السباعي: الإسكان تطرح اراضي متميزة بعدد من المدن الجديدة "أون لاين"

كتب أحمد حسن

في إطار سعيها المتواصل لتقديم التسهيلات للمواطنين في حجز الاراضي قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن طرح قرعة جديدة تتضمن أراضي متميزة وأكثر تميزًا فى عدد من المدن الجديدة وذلك لمن لم يتمكن من استكمال مفدمات الحجز فى القرعات السابقة.

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان للقطاع العقارى والتجارى، ان القرعة الجديدة سيتم طرحها خلال أيام، وذلك فى إطار التيسيرات والتسهيلات الجديدة التى تعلنها وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية لكافة المواطنين المتعاملين معها بمختلف مشروعاتها، مشيرًا إلى أن القرعة...