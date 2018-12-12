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شكرا لقرائتكم خبر عن تيسلا محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.44% بما يعادل 1.61 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 347.44 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 387.46 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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