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شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة 35.98 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.05% بما يعادل 1.02 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 35.98 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 42.14 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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