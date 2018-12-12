شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة 35.98 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.05% بما يعادل 1.02 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 35.98 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 42.14 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد