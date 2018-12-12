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شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تعويض بعض خسائره السابقة ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 1039.61 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 894.79 إلى 1273.89) ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.17% بما يعادل 12.20 ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة تأكيده كسر مستوى الدعم 1039.61 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 984.26 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه
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