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شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت تسيطر عليه الموجة التصحيحية الهابطة – تحليل – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.66% بما يعادل -0.38 نقطة ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وتأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 22.84 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 21.04 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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