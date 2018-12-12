شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت تسيطر عليه الموجة التصحيحية الهابطة – تحليل – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.66% بما يعادل -0.38 نقطة ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وتأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 22.84 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 21.04 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط