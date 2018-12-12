شكرا لقرائتكم خبر عن اي تي آند تي وسط توقعات سلبية – تحليل – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم الانخفاض في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.70% بما يعادل -0.21 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 31.48 ، ليستهدف مستوى الدعم 28.85 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط