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شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يسكر دعمه الحالي – تحليل – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل السهم بهذا الانخفاض إلى الاستناد لمستوى الدعم 100.48 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 81.64 إلى 119.33) ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 100.48 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 96.03 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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