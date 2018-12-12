شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يسكر دعمه الحالي – تحليل – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل السهم بهذا الانخفاض إلى الاستناد لمستوى الدعم 100.48 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 81.64 إلى 119.33) ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 100.48 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 96.03 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط