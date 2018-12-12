شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يعاود الانخفاض – تحليل – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم الانخفاض في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.32% بما يعادل -4.32 نقطة ، وذلك في استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وسيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 337.61 ، ليستهدف مستوى الدعم 296.61 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط