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شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يعاود الانخفاض – تحليل – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم الانخفاض في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.32% بما يعادل -4.32 نقطة ، وذلك في استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وسيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 337.61 ، ليستهدف مستوى الدعم 296.61 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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