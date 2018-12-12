شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع في آخر جلساته ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 0.07 نقطة ، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه . ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 30.18 ، ليستهدف مستوى الدعم 26.36 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه

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