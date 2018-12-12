شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يرتفع بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم الارتفاع في آخر جلساته ، وذلك بعد استناده لدعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.26% بما يعادل 0.40 نقطة ، وذلك في ظل تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع بشكل مبالغ فيه .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 152.68 ، ليستهدف مستوى المقاومة 169.84 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد