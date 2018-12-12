شكرا لقرائتكم خبر عن "اينوك" تطلق أول محطة وقود متنقلة في دبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" أول محطة وقود قابلة للنقل في دبي، وذلك في مشروع تجريبي تهدف المجموعة من خلاله لتزويد عملائها بخدمة سريعة وسهلة للتزوّد بالوقود.

وحسب بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد تم تصميم المحطة لتساهم في تلبية احتياجات العملاء المقيمين في المجمّعات السكنية، إذ تضم المحطة خزان علوي ومضخة وقود واحدة وجهاز آلي لبيع المأكولات الخفيفة والمشروبات.

وتتميز المحطة التجريبية بإمكانية نقلها إلى موقع جديد خلال 30 يوماً وإعادة تركيبها في المناطق السكنية التي لا توجد بها محطات خدمة، مما يوفر لسكان هذه المناطق القدرة على الوصول السهل لخدمات التزوّد بالوقود. ومن المخطط وضع هذه المحطات المتنقلة في المساحات المخصصة لمواقف السيارات ضمن المجمعات السكنية.

وبإطلاق محطتها المتنقّلة الجديدة في "المرابع العربية"، توفّر "اينوك" خدماتها للقاطنين في المنطقة ولسكان المجمعات السكنية المجاورة، إذ تبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة 30,000 لتر، مع إمكانية تزويد ما يقارب 400 مركبة بالوقود يومياً.

ووفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً سكانياً بمقدار 100 ضعف خلال ستة عقود، وصولاً إلى 9.4 مليون نسمة بنهاية عام 2017، مع توقعات بنمو التعداد السكاني للدولة بما يقارب 10% ليبلغ 10.41 مليون بحلول عام 2020.

وفي موازاة هذا النمو، تشهد إمارة دبي زيادةً في عدد المجمعات السكنية التي يجري العمل على إنشائها حالياً، ما يعزز ضرورة توفير خيارات جديدة وفعالة للتزوّد بالوقود.

تجدر الإشارة إلى أن المحطة التجريبية الجديدة ستكون بتقنيات مستدامة بالكامل، فقد صُممت لتعمل على الطاقة الشمسية، وهي مجهزة بعدد من أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، مثل نظام استعادة الأبخرة، الذي يعمل على استرجاع 70% من الأبخرة المنبعثة من مضخة وخزان الوقود وإعادة تكثيفها مجدداً لاستخدامه كوقود.

وكانت "اينوك" قد أعلنت أول أمس عن استراتيجية توسعية كبيرة في أسواق المملكة العربية السعودية تتضمن افتتاح 45 محطة خدمة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.