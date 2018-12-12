شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع بأكثر من 2% بصدد تحقيق أول مكسب خلال 3 أيام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من2% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، مع وجود معظم العملات الكبرى بالسوق الرقمية فى المنطقة الإيجابية ، لكن لا تزال الضغوط السلبية قائمة على ثالث أكبر عملة رقمية بالعالم ، مع احتمالات تأجيل الموافقة على إصدار العقود الآجلة للعملة من قبل هيئة تداول السلع الآجلة .CFTC

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:35 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 89$ بارتفاع قدره 2$ بأكثر من 2.3%،حيث سعر الافتتاح عند 87$ ،وسجلت أعلى مستوي عند 90$ ،وأدنى سعر عند 86$.

فقد الايثريوم خلال تعاملات الثلاثاء نسبة 2.25% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع هبوط معظم العملات الكبرى بالسوق الرقمية.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 111 مليار$ ،مع ارتفاع معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق.

قالت هيئة الأمريكية لتداول السلع الآجلة CFTC إنها بصدد البحث عن ردود فعل عامة على الايثريوم حتى يمكن أن تفهم بشكل أفضل أوجه التشابه والاختلاف بين الايثريوم والبتكوين ، وطرحت الهيئة عدة أسلة عن طبيعة وتداول الايثريوم.

وقلص هذا القرار تفاؤل البعض تجاه إمكانية الموافقة على إصدار عقود آجلة للعملة الرقمية الايثريوم ، حيث من الواضح أن الهيئة الأمريكية لا تزال تواجه بعض المشكلات الأساسية مع الايثريوم.