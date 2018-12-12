شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينزل من أعلى مستوى فى 4 أسابيع قبيل بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات العالمية ، مع نشاط عمليات تصحيح وجني أرباح ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن مستويات التضخم الرئيسية فى البلاد ، والتي توفر أدلة هامة حول احتمالات استمرار الاحتياطي الاتحادي فى رفع أسعار الفائدة خلال 2019.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوي 97.27 نقطة ،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.40 نقطة ،وسجل أعلى مستوى عند 97.46 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.25% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 97.50 نقطة ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

دعم صعود العملة الأمريكية أيضا تصاعد المخاوف فى أوروبا حيال الاتفاق الأخير لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ، خاصة بعد القرار المفاجئ من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتأجيل تصويت البرلمان على اتفاق الانفصال.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة عن مستويات التضخم الرئيسية ممثلة فى أسعار المستهلكين خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، إيجابية تلك البيانات سوف تعزز احتمالات استمرار الاحتياطي الاتحادي فى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

يصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.2% سنويا فى تشرين الثاني/نوفمبر من ارتفاع 2.2% فى تشرين الأول/أكتوبر ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.0% من ارتفاع بنسبة 0.3% بالقراءة السابقة.