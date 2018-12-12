شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع قرب أعلى مستوى فى 5 أسابيع بدعم توقف صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء قرب أعلى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع بدعم توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، قبل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن مستويات التضخم الرئيسية خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.8% حتى الساعة 11:59 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 14.64$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.52$،وسجلت الأعلى عند 14.66$ ، والأدنى عند 14.52$.

أنهت أسعار الفضة تعاملات الثلاثاء مستقرة دون أي تغيير يذكر ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 14.71$ للأوقية.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع 97.50 نقطة ، عاكسا توقف صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي توقف صعود العملة الأمريكية قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن مستويات التضخم الرئيسية فى البلاد خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات استمرار البنك الفيدرالي الاتحادي فى رفع أسعار الفائدة خلال 2019.