الان تتابع “الأسهم السعودية” يغلق على ارتفاع عند مستوى 7890.09 نقطة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأربعاء، مرتفعًا 51.15 نقطة ليقفل عند مستوى 7890.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 126 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 102 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 125 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أليانز إس إف, الخضري, تشب, متلايف إيه أي جي العربي, والمواساة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسمنت الشرقية, سويكورب وابل ريت, الباحة, المصافي, وميفك ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 2.85%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية, جدوى ريت السعودية، الخضري, دار الأركان, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, الإنماء, جدوى ريت السعودية ، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، مرتفعًا 38.05 نقطة ليقفل عند مستوى 2443.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 83 ألف سهم تقاسمتها 213 صفقة.