الان تتابع السعودية تبلغ أوبك بأنها رفعت إنتاج النفط في نوفمبر إلى معدل قياسي شهري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أبلغت السعودية، منظمة “أوبك”، اليوم الأربعاء، بأنها رفعت إنتاج النفط في نوفمبر إلى معدل قياسي شهري عند 11.093 مليون برميل يوميا.

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