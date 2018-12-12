وزير الاتصالات يبحث مع شركة صينية آليات التعاون المشترك

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وفد من شركة غشإ الصينية سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أن اللقاء تناول متابعة تنفيذ خطط أعمال وأنشطة الشركة واستثماراتها في مصر، بهدف بناء شراكة استراتيجية طويلة المدى بين الشركة والحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات رغبة منها في زيادة التواجد في السوق المصرية والمساهمة في عمليات تنمية القطاع.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عمرو طلعت الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية الدولة في التحول الى المجتمع الرقمي،والتحول إلى الحكومة الرقمية التي ستسهم في توفير بيئة تشاركية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة.

وأشار إلى المشروعات التي تنفذها الوزارة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وإعداد البيئة التشريعية الداعمة لبناء اقتصاد رقمي،فضلkا عن برامجها لتنمية المهارات الرقمية للشباب لإعداد الكوادر المؤهلة لبناء اقتصاد المعرفة.

وأضاف الوزير أن الحكومة تبذل جهودها لدعم الشركات العالمية الراغبة في التواجد والاستثمار في مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به كافة المؤسسات الدولية على رأسها البنك الدولي.

ونوه بالتطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال تحديث البنية التحتية للاتصالات،وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار،مشيرا إلى المميزات التنافسية التي تملكها مصر من أهمها الكوادر البشرية المدربة والحوافز التي تقدمها الحكومة،والبيئة الداعمة والمحفزة للإبداع والابتكار التي ستوفرها المناطق التكنولوجية الجديدة.

ضم وفد الشركة “دارين تشو” رئيس شركة ztم بالشرق الأوسط وأفريقيا،و”وو لي” الرئيس التنفيذي لشركة ztم مصر،والمهندس تامر فايد نائب الرئيس التنفيذي للشركة في مصر،كما حضر اللقاء المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات.

ومن جانبه استعرض الرئيس التنفيذي لشركة غشإ مصر استراتيجية الشركة وأنشطتها في المنطقة والتركيز على السوق المصرية باعتبارها من أهم الأسواق بالمنطقة،كما استعرض المشروعات التي تنفذها الشركة في مجال تطوير البنية التحتية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات ومشغلي المحمول.

جدير بالذكر أن شركة غشإ تعمل في مجال تطوير البنية التحتية للثابت والمحمول وتوفير معدات الاتصالات المختلفة كمنظومات الاتصالات اللاسلكية.

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