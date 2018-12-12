شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس تشارك بمعرض التجارة الإفريقى وتستعرض فرص الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم في فعاليات معرض التجارة الأفريقى بوفد من الهيئة، برئاسة اللواء بحري عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية نيابة عن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، والذى تنظمه هيئة تنمية الصادرات المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى والبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير "أفرى أكسيم بنك" فى إطار حرص المنطقة على الترويج للفرص الاستثمارية وبحث إقامة شراكات مع المناطق الاقتصادية في إفريقيا، وبحث أساليب تيسير التجارة وإزالة العوائق والتحديات التى تواجه المستثمرين الأفارقة داخل القارة والتغلب على المشكلات المتعلقة بالنقل واللوجستيات والحواجز الجمركية فى ظل إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية .

وخلال جلسة روسيا والتعاون الإفريقي قام اللواء عبد القادر درويش بعرض تقديمي عن سياسة المنطقة الاقتصادية ورؤيتها في التطوير والتنمية في المجالات المختلفة والمناطق المتنوعة داخل المنطقة ،كما عرض أهم الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون التي تسعى المنطقة الاقتصادية لتعزيزها مع الدول الإفريقية وذلك بحكم هوية مصر الإفريقية وجغرافية منطقة قناة السويس والتى تعتبر بوابة لقارة إفريقيا، كما أشار إلى حوافز المنطقة وإعفاءاتها واتفاقيات التجارة التي تتمتع بها المنطقة مع عدد من الدول الإفريقية والأوربية وأمريكا وهو ما يعطيها معاملة تفضيلية لكثير من المنتجات ويسهل عملية وصولها لعدد كبير من الدول حول العالم.

كما قام اللواء درويش بعرض أهم الاستثمارات والمشروعات التي تقوم بها المنطقة حاليا في مجالات البنية التحتية والأخرى التي يقوم بها المستثمرون والمطورون في قطاعات مختلفة من الاستثمار والتي نجحت المنطقة في جذبها خلال العامين الماضيين، ثم عرض شرحا للأعمال التي تتم داخل الهيئة بشكل عام و المنطقة الشمالية بشكل خاص حيث تحدث عن المفاوضات الجارية حاليا بين المنطقة والجانب الروسي لإقامة منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد .

وقال، إن هذا المعرض يعد هو الأول من نوعه فى أفريقيا حيث يوفر منصة لتبادل المعلومات والفرص والصفقات التجارية التي تسهم فى زيادة حركة التبادل التجارى بين بلدان القارة السمراء، وهو فرصة لنا كمنطقة لعرض تجاربنا وعرض رؤيتنا في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة وتيسير حركة التجارة داخل القارة .