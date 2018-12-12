شكرا لقرائتكم خبر عن السويدى: صناعات الحرف اليدوية يمكن أن تلعب دورا حيويا فى دعم الاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أمس، بمسعد عمران رئيس غرفة صناعات الحرف اليدوية، وهشام الجزار عضو مجلس إدارة الاتحاد ووكيل الغرفة ووكيل المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، ولبحث كيفية تنظيم الصناعات الحرفية وزيادة قدراتها على الإنتاج وتنمية المهارات فى كافة أقسامها لتحقق العائد المنشود منها داخلياً وخارجياً، حسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم الأربعاء.

ويأتي اهتمام اتحاد الصناعات المصرية بالصناعات الحرفية كونها تعتمد على الأعمال اليدوية مثل صناعة السجاد الحرير والفخار والخزف والأرابيسك وغيرها، وكونها تعد من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والتي بإمكانها زيادة دخل الأسرة المصرية خاصة المرأة والشباب وتحقيق عائداً اقتصادياً شهرياً يرفع من مستوى معيشتها دون أى تكلفة استثمارية كبيرة لهذه المنتجات.

وصرح السويدى بأن تنمية هذه الصناعات وزيادة فعاليتها يمكنه أن يحقق عائداَ من العملة الحرة نظراً للإقبال عليها خارجياً لما تكتسبه من سمعة طيبة.

ووجه رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بأن يتم تذليل كافة العقبات التى تواجه هذه الصناعات من حيث التسويق وجودة المنتج وتصاريح التشغيل وتيسير الحصول على القروض بفائدة الــ 5%، وذلك تفعيلاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والتى يتم تطبيقها من خلال البنك المركزى والبنوك الوطنية.

ومن الجدير بالذكر أن غرفة صناعات الحرف اليدوية قد أنشئت بمقتضى القرار الوزارى رقم 964 لسنة 2015 وتضم عدداً من الأقسام ومنها الزجاج والشموع والأحجار والصناعات المعدنية اليدوية وغيرها.