شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك تعوض فاقد نفط إيران وتتوقع انخفاض الطلب على خامها فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أوبك اليوم الأربعاء إنها عوضت انخفاض الصادرات الإيرانية مع استئناف العقوبات الأمريكية على طهران، وخفضت توقعاتها للطلب على نفطها فى 2019، بما يبرز التحدى الذى يواجهها لمنع حدوث تخمة فى المعروض حتى بعد القرار الذى اتخذته الأسبوع الماضى بخفض الإنتاج.

وفى تقرير شهرى، قالت أوبك إن إنتاجها النفطى تراجع 11 ألف برميل يوميا فقط على أساس شهرى إلى 32.97 مليون برميل يوميا فى نوفمبر، على الرغم من إعادة فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقوبات على إيران، فى الوقت الذى ضخت فيه السعودية النفط بمعدل قياسي.

وذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن الطلب على نفطها فى 2019 سيتراجع إلى 31.44 مليون برميل يوميا، بما يقل 100 ألف برميل عن توقعاتها فى الشهر الماضى، فى الوقت الذى يضخ فيه المنافسون المزيد من الخام ويكبح فيه تباطؤ الاقتصاد نمو الطلب.

واتفقت أوبك وحلفاؤها الأسبوع الماضى على العودة إلى تخفيضات الإنتاج فى 2019، وتعهدوا بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.