شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحديد بالسعودية: نفخر بالتعاون مع مصر.. و6 ملايين طن حجم إنتاجنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد بن صالح الجبر، نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بمجلس الغرف الصناعية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إن اللجنة تهتم بتنمية وتطوير صناعة الحديد بالمملكة العربية السعودية حيث تضمن اللجنة نحو 15 من صناع الحديد بالمملكة بطاقة إنتاجية تمثل 80% من حجم الصناعة بأكبر الدول العربية.

وأضاف نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بمجلس الغرف الصناعية بالمملكة العربية السعودية، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، على هامش مشاركته فى مؤتمر "ميتال بوليتان للصلب فى الشرق الأوسط"، والذى ينعقد بمدينة دبى، أنه سيتم عقد أول مؤتمر دولى ضخم لصناعة الحديد فى المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر 2019، وسوف يحضر المؤتمر كبار صناع الحديد فى العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسعودية، لمناقشة تحديات وفرص الصناعة ومستقبلها.

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بمجلس الغرف الصناعية بالمملكة العربية السعودية، أن وضع صناعة الحديد على أجندة قمة مجموعة العشرين يدل على أهمية تلك الصناعة للاقتصاد العالمى، مؤكدا أن الطاقة الإنتاجية القصوى لصناعة حديد التسليح فى المملكة العربية السعودية تبلغ نحو 13 مليون طن سنويا، حيث تمثل الطاقة المنتجة نصف هذا الرقم أى نحو 6 إلى 7 ملايين طن، وهناك فائض طاقة إنتاجية نستطيع إنتاجه، مؤكدا أنه يتم استيراد المسطحات بنحو 3 إلى 4 ملايين طن سنويا.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بمجلس الغرف الصناعية بالمملكة العربية السعودية، أن السوق المصرية استراتيجية للمملكة العربية السعودية، وهناك استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودول الخليج فى الاقتصاد المصرى، ونفخر ونعتز بالتعاون مع مصر فى جميع المجالات والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين لافتا إلى أن اقتصاد مصر واعد.

وانطلقت فعاليات مؤتمر "ميتال بوليتان للصلب فى الشرق الأوسط"، فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2018، وبحضور عدد من كبير من كبار شركات وصناع الحديد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

وعقدت مع بداية الفعاليات، ورشة عمل تحضيرية تحدثت عن التكنولوجيا الحديثة التى تحقق كفاءة وجودة وربح أكبر لصناعة الصلب حيث تركز على أحدث أنواع التكنولوجيا التى يمكن استخدامها فى إنتاج الصلب.