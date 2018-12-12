شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يشارك فى المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن سعادتها وفخرها بدور مصر الريادى فى إقامة أول معرض افريقى للتجارة البينية.

وأشارت إلى أن التبادل التجارى بين الدول الإفريقية يزيد من معدلات التنمية ويفتح المجال لصناعات ومنتجات جديدة فى الأسواق الافريقية بشكل عام كما يعزز القدرات التنافسية للصناعات الإفريقية مما يتيح لها المنافسة مع المنتجات الأجنبية المثيلة.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات افتتاح المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية والذى أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية وافتتحه رئيس مجلس الوزراء ولفيف من الوزراء.

وأكدت اهتمام جهاز تنمية المشروعات بالمشاركة فى هذا المعرض وعرض منتجات مشروعات الشباب المتميزة الممولة من خلال الجهاز فى العديد من الصناعات المتقدمة مثل الصناعات الهندسية والمنسوجات والمستلزمات الطبية والكيماويات والمنتجات اليدوية لفتح أسواق لمنتجات المشروعات الصغيرة المصرية بالدول الافريقية. ولمساعدة أصحاب المشروعات على معرفة احتياجات هذه الأسواق والحصول على فرص للتصدير والتعاقد وتطوير منتجاتهم بما يتلاءم مع متطلبات تلك الأسواق الافريقية.

الجدير بالذكر أن المعرض ينظمه البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات. ويهدف إلى تدعيم التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الافريقية، ويقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 201