شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع التجارة البينة بين دول الكوميسا 53% بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت باميلا كوك ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" فى الكلمة التى ألقتها نيابة عن الدكتور موكهيسا كيتويي، الأمين العام للأونكتاد حرص المنظمة منذ عقود على دعم خطط التنمية فى القارة الإفريقية وتقديم كافة أوجه الدعم الملائمة فى هذا الصدد والتى تكللت بالتوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فى كيجالى بروندا خلال مارس الماضى.

ولفتت إلى استمرار التعاون بين الاونكتاد ومفوضية الاتحاد الإفريقى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة لكافة الدول الإفريقية والتى نصت عليها أجندة أفريقيا 2063 للتنمية ووصولا للسوق الإفريقية المشتركة.

وأشارت إلى أن دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ وتحرير التعريفات الشامل سيعمل على إحداث طفرة هائلة فى معدلات التجارة البينية الإفريقية خاصة مع الإمكانيات الإقتصادية الهائلة للقارة، حيث إنه من المتوقع أن تسهم فى زيادة معدلات التجارة البينية بين دول الكوميسا بنسبة 53٪؜ بحلول عام 2020 وذلك بعد إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية والتوسع فى قطاع الخدمات، كما أنه من المتوقع أن تسهم فى زيادة فرص العمل فى القارة بنسبة كبيرة.

وأكدت ضرورة عمل دول القارة على تنمية سلاسل القيمة المضافة وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية للقارة الإفريقية جنبا إلى جنب مع تسوية كافة المسائل العالقة والمتعلقة بإنفاذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كتحديد المعاملات التجارية والخدمية، وآليات القضاء على الحواجز التعريفية الأمر الذى سيسهم فى إعادة هيكلة الاقتصاد الإفريقى ونموه بشكل يرقى لطموحات وتطلعات الشعوب والدول الإفريقية.

وبدوره أشاد ألبيرت موشانجا مفوض التجارة والصناعة للإتحاد الإفريقى بالإرادة القوية والإلتزام الذى أبدته دول القارة الإفريقية، حيث تم الاتفاق على الانتهاء من مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فى غضون عام واحد فقط بعدما كان من المقرر أن يتم الانتهاء منها فى غضون 5 سنوات، كما أشاد بحسن الاستقبال والتنظيم المصرى للمؤتمر وللدورة الأولى من المعرض الإفريقى للتجارة البينية والذى تم افتتاحه بالأمس، داعيا لزيارة المعرض والتعرف على مختلف المنتجات المعروضة من داخل وخارج إفريقيا.

وأشار إلى قيام 9 دول إفريقية بالتصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مؤخرا وهى كينيا، وغانا، ورواندا، والنيجر، وغينيا، وأوغندا، والكودفوار، وتشيلى، وتشاد وجارى استكمال إجراءات التصديق من الدول التى وقعت على الاتفاقية الأمر الذى يسهل دخول الاتفاقية حيز النفاذ فى القريب العاجل.

ولفت إلى بدء المفاوضات الخاصة بالاستثمار وحقوق الملكية الفكرية فى القارة بالتزامن مع مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، الأمر الذى سيدعم الاتفاقية وسيسهم فى ضمان استفادة القطاع الخاص من المزايا التنافسية والمعاملة على قيد المساواة بين كل المنتجين فى كافة أنحاء القارة الإفريقية، وكذا زيادة وتيرة النمو الإقتصادى وضمان حماية حقوق الملكية الفكرية.

كما أكد أهمية وضع آليات واضحة لكيفية اتفاق الدول المشاركة بالاتفاقية مع أطراف ثالثة بما لا يضر مصالح المنطقة القارية إقليميا ودوليا، وكذا وضع خارطة طريق للنهوض بالتجارة الإفريقية الداخلية وجودة الصناعات الإفريقية، والتماشى مع التوجه العالمى المتزايد نحو الإقتصاد الرقمى والدور الكبير الذى يلعبه القطاع الخاص فى ذلك الصدد.

وأكدت تشيتشي البوانجي، ممثل المجموعات الاقتصادية الأفريقية الإقليمية أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز علاقاتها مع شركائها الأفارقة الأمر الذي انعكس في نجاح مؤتمر الاستثمار المنعقد في مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلي استضافة المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية.

وأشارت خلال كلمتها بمؤتمر وزراء التجارة الأفارقة إلي أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقى العام المقبل سيسهم في استعادة مصر لمكانتها في قلب قارة أفريقيا.

وقالت البوانجي أن الاتحاد الافريقي نجح حتي الآن في الحصول على موافقة 49 دولة افريقية على اتفاق منطقة التجارة الحرة الافريقية وهو في طريقه للحصول علي موافقات باقي الدول اعضاء الاتفاق حيث ستسهم الموافقة النهائية لهذه المنطقة بصورة كبيرة في تعزيز معدلات التجارة بين الدول الافريقية وتحسين مستوى المعيشة لشعوبها.

ولفتت الي ضرورة بذل مزيد من الجهود لحكومات الدول الأعضاء في الاتفاق لتعزيز دور القطاع الخاص وتدريب العمالة، وتحسين وضع وسائل النقل واللوجيستيات بين الدول الافريقية، فضلاً عن تيسير حرية انتقال الأفراد والخبراء ورجال الأعمال لتيسير المفاوضات الخاصة باتفاق منطقة التجارة الحرة الافريقية.