شكرا لقرائتكم خبر عن وفد هندى يشارك فى معرض أوتوتيك 2018 بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وفد من مجلس ترويج الصادرات الهندسية الهندى ويضم نحو 10 شركات هندية لقطع غيار السيارات، فى معرض أوتوتيك 2018، الذى يقام فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات فى الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2018.

وذكرت سفارة الهند في القاهرة فى بيان صحفى اليوم الأربعاء - أن حكومة الهند تدعم الجناح الهندى فى المعرض الذى يقام برعاية مجلس ترويج الصادرات الهندسية الهندى، وستستعرض الشركات الهندية إمكانات شركات تصنيع المعدات الأصلية فى الهند في معرض أوتوتيك 2018، وتقوم باستكشاف الأسواق المصرية وشمال أفريقيا وتحديد مجالات التعاون المتبادل.

ومن المتوقع أن تصبح صناعة قطع غيار السيارات الهندية ثالث أكبر صناعة فى العالم بحلول عام 2025.

وحققت صادرات هذا القطاع نموا بنسبة 23٪ فى السنة المالية 2017-2018، وسيكون تعزيز التصنيع المحلى من قبل مصنعى المعدات الأصلية، وزيادة المكونات المحلية فى كل مركبة.

ويعد ارتفاع الصادرات الهندية بمثابة المحرك الرئيس للنمو فى هذه الصناعة والتى من المتوقع أن تسجل مبيعات بقيمة 100 مليار دولار بحلول العام 2020، ومن المرجح أن تتراوح قيمة صادرات هذه المنتجات ما بين 80 إلى 100 مليار دولار أمريكى.

وتمثل مصر أحد أهم الشركاء التجاريين التقليديين للهند فى القارة الأفريقية، وبلغ حجم التجارة الثنائية خلال العام 2017 - 2018 بين الهند ومصر، 3.68 مليار دولار.

وتحتل الهند المرتبة العاشرة بين الشركاء التجاريين لمصر وهى تمثل سابع أكبرمستورد للسلع المصرية وتحتل المرتبة الحادية عشرة بين أكبر الدول المصدرة لمصر.