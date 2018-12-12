شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الروسى: علاقاتنا مع أوروبا تشهد حاليا نهضة غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التنمية الاقتصادية الروسى مكسيم أوريشكين إن العلاقات الروسية الأوروبية تشهد حاليا نهضة غير مسبوقة.

وأضاف أوريشكين فى تصريح اليوم الأربعاء- "إذا نظرت إلى الأرقام فإن العلاقات بين روسيا وأوروبا تشهد نوعا من النهضة فى العديد من النواحى التبادل التجارى بين روسيا والاتحاد الأوربى يُظهر للسنة الثانية على التوالى نموا مطردا، الاستثمارات تشهد أيضا نموا ملحوظا.

وأشار إلى أن الشركات الروسية فى أوروبا تنفذ مجموعة متكاملة من المشاريع الاستثمارية الكبرى، بما فى ذلك مشروع "التيار الشمالي- 2" وبناء محطات الطاقة النووية فى المجر وفنلندا وتطوير مشاريع التعاون الحدودية بنشاط بين الجانبين.

وأكد الوزير الروسى أن العلاقات مع أوروبا واحدة من العوامل الدافعة للنمو الاقتصادى، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى يبقى الشريك التجارى الرئيسى لروسيا، مضيفا "بالرغم من نمو التبادل التجارى مع أوروبا بنسبة 20%، فإن هذا المؤشر مع الصين أقوى بكثير".