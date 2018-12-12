شكرا لقرائتكم خبر عن "إياتا" يخفض تقديرات صافى أرباح قطاع الطيران ويتوقع تعافيه فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاتحاد الدولى للنقل الجوى (اياتا) اليوم الأربعاء إن شركات الطيران العالمية ستستأنف تحقيق نمو في الأرباح العام المقبل، حيث سيفوق الطلب القوى تأثير ضغوط التكلفة التي قلصت الربحية في 2018.

وذكر "إياتا" أنه من المتوقع ارتفاع أرباح القطاع إلى 35.5 مليار دولار فى عام 2019، مقارنة مع 32.3 مليار في العام الحالى.

وكان "إياتا" توقع من قبل وصول الأرباح إلى 33.8 مليار دولار في 2018.

وقال المدير العام والرئيس التنفيذى للاتحاد ألكسندر دو جونياك "يقف قطاع الطيران الآن على أرضية مالية أكثر صلابة من أى وقت مضى".