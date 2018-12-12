شكرا لقرائتكم خبر عن "الاونكتاد" تشارك بالاجتماع الثالث لمفاوضات التجارة الحرة القارية بأديس أبابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت باميلا كوك مدير شعبة تجارة السلع نيابة عن الأمين العام لمنظمة الأونكتاد"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" إن المنظمة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى خلال الفترة المقبلة ستعمل على إلغاء الحواجز الجمركية غير التعريفية لتحقيق التكامل الاقتصادى واتخاذ خطوة جادة فى مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بحلول 2020.

وأضافت كوك، خلال كلمتها بالمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة الذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر الحالى أن الأونكتاد ستشارك فى الاجتماع الثالث لمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية المقرر عقدها فى العاصمة الاثيوبية أديس ابابا فى نوفمبر 2019.

وأكد كوك، على ضرورة التركيز على التصنيع فيما يتعلق بالمنتجات السلعية لأن السوق الأفريقية من أكبر مستورد للمنتجات الغذائية للعالم، بالإضافة إلى التركيز على دعم تجارة الخدمات التى لها ميزة تفضيلة فى السوق الأفريقى مع ضرورة التكامل منها اللغاء الحواجز الجمركية والتركيز على صناعات سلاسل القيمة المضافة.