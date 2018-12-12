شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات معرض "باك بروسيس" بمشاركة قيادات الغرفة الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات معرض باك بروسيس إفريقيا والشرق الأوسط والذى نظمته هيئة معرض دوسلدورف فى أرض المعارض بمدينة نصر.

وشهد ختام المعرض يان نوتا المدير التنفيذى لغرفة التجارة الألمانية ودور نشايد مدير معارض دوسلدورف، علاوة على قيادات المجالس التصديرية واتحاد الصناعات.

وقال يان نوتا المدير التنفيذى للغرفة العربية الألمانية، إن هذا المعرض الدولى هو الأول في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال والذى تنظمه هيئة معارض ألمانية، حيث تعتبر ألمانيا، الدولة الرائدة فى تنظيم المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأشار نوتا إلى أهمية التواصل مع الشركات الأفريقية والمصرية للمشاركة فى المعرض الذي سيعقد سنويا تزامنا مع معرض فود إفريقيا فى شهر ديسمبر من كل عام بالقاهرة، مؤكدًا أن أهمية المعرض تأتى تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019 .

وقال بيرند يابلونوفسكي – المدير التنفيذي لمعرض دوسلدورف لعمليات التشغيل والتغليف، إن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA region) بصفة عامة والسوق المصري بصفة خاصة تتمتع بالديناميكية والجاذبية الكبيرة للشركات الدولية الكبرى، مشيراً إلى أهمية السوق المصرى كبوابة لأسواق القارة الإفريقية وذلك من خلال الاتفاقيات الموسعة العديدة للتجارة الحرة مع عدد كبير من الدول بالمنطقة.

وأوضح ويرنر دورنشايد، رئيس مجلس إدارة هيئة معارض دوسلدورف، أن معرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يقدم لزائريه الموضوعات الخاصة بساحة الابتكارات(innovationpark)" و"حافظ على الطعام (SAVE FOOD)" والتي قدمتها هيئة معرض دوسلدورف في ألمانيا أيضاً وأصبحت من الثوابت الناجحة الرائدة في هذا المعرض بمدينة دوسلدورف.

وقال إنه سيتم تشكيل مجلس استشاري رفيع المستوى للإشراف على المعرض من ممثلي الشركات الدولية العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والمستحضرات الصيدلانية وصناعة الحلوى والمخبوزات، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الحكومية والاتحادات المصرية.

مما يذكر أنه تمثل الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة هيئة معارض دوسلدورف مند أكثر من 30 عاما فى مصر، وتقوم بالترويج للمعارض المختلفة والتى تتوافد عليها رجال الأعمال من مصر مثل معرض الطباعة دروبا، ومعرض البلاستيك K ، ومعرض ميديكا للمستلزمات الطبية، ومعرض الأسلاك والكابلات، ومعرض البوت للرياضات المائية واليخوت وغيرها.

ومن المنتظر أن يكون معرض pacprocess mea هو بداية لمعارض ومؤتمرات أخرى .