شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مميش: عائدات شهادات قناة السويس الجديدة تسلم كل 3 شهور فى مواعيدها بانتظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئتى قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، أن عائدات شهادات قناة السويس الجديدة تُسلم كل 3 أشهر فى مواعيدها بانتظام، لافتا إلى أن هذه الشهادات ساهمت فى تطوير المنطقة بالكامل وليس حفر القناة الجديدة فقط. ووجه مميش، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاتخاذه قرار تنفيذ المشروع، مضيفا "كما أوجه الشكر والعرفان للشعب المصرى العظيم الذى تكلف بتمويل المشروع". وأشار مميش، إلى أن الدولة لم تكن فى حاجة إلى الاقتراض أو التمويل الخارجى عندما قرر الشعب المصرى تمويل المشروع، لافتا إلى أن حفر القناة كان سببا فى لُحمة الشعب المصرى.

كان قد استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئتى قناة السويس والهيئة الإقتصادية لتنمية محور قناة السويس، بمقر مركز المحاكاة بمدينة الإسماعيلية، وفدا برلمانی من لجنة الشئون الاقتصادية، لتفقد تطورات الوضع اللوجستي هناك علي أرض الواقع.

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