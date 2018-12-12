الغرف التجارية: الأزمات السياسية والاقتصادية سبب تذبذب الإسعار... تعرف علي سعر اليوم

شرين طه

قال وصفى أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في السوق المحلي بالمقارنة بمستواها أمس، ليسجل الذهب سعر عيار 21 سعر 623 جنيها، و سعر الأوقية بالسوق العالمي سعر 1244.5 دولار .

وأوضح رئيس شعبة الذهب في تصريح خاص لموقع "الموجز "، أن أسعار الذهب ارتفعت بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهد السوق ارتفاعات متتالية بسبب فرنسا وإنجلترا، بالإضافة لعدم استقرار الأحوال بدول الإتحاد الأوروبي منها بلجيكا.

وأكد أنه خلال المرحلة القادمة ستتجه نحو 28 دولة من الاتحاد الأوروبي بسبب المخاوف من الأزمة الاقتصادية للاستثمار في الذهب، مشددًا على أنه لا حلول لانخفاض أسعار الذهب في غياب حلول للأزمات الاقتصادية.